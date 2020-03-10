Против компаний Барщовского проведут расследование по четырем эпизодам, - адвокат

Иллюстративное фото (tbfruit.com)

Адвокат, представляющий интересы ФК "Инвестохиллс Веста", просит полицию провести расследование по четырем эпизодам

Адвокат, представляющий интересы финансовой компании "Инвестохиллс Веста", которое приобрело у "Дельта Банка" права требования по кредитам ООО "Яблуневий Дар" и ООО "Танк Транс", подозревает последние компании в выведении кредитных средств за границу, а также незаконные операции с залоговым имуществом, из-за чего и подал заявление в полицию. Об этом Антон Пономарев заявил в комментарии Delo.ua.

Напомним, ранее сообщалось, что в середине февраля 2020 года главное следственное управление Национальной полиции открыло уголовное производство против компаний ООО "Яблуневий дар" и ООО "Танк Транс", входящих в группу Т.B. Fruit украинского бизнесмена Тараса Барщовского. Производство было инициировано финансовой компанией "Инвестохиллс Веста", чей адвокат Антон Пономарев значится в качестве потерпевшего. В ноябре 2019 года эта компания на аукционе, проведенном Фондом гарантирования вкладов физических лиц, выкупила права требования 6,19 млрд грн долга "Яблуневий дар" и "Танк Транс" перед ликвидированным "Дельта Банком".

В Т.B. Fruit опровергли информацию о потере части активов и назвали данное уголовное производство таковым, что носит заказной характер и является давлением на бизнес. Как утверждают юристы T.B. Fruit, "Инвестохиллс Веста" не может являться потерпевшим в данном производстве, поскольку "Яблуневий дар" и "Танк Транс" никаких кредитных договоров с этой компанией не заключали. Более того, в группе компаний заявили, что формулировка "должностные лица ООО "Яблуневый дар" и ООО "Танк Транс" под видом получения кредитов завладели денежными средствами АО "Дельта Банк", указанная в материалах уголовного производства, не соответствует действительности, так как до момента введения в банке временной администрации в марте 2015 года обе компании, как указывалось выше, погашали взятые кредиты и платили начисленные проценты, что полностью опровергает утверждение о завладении денежными средствами банка.

В свою очередь, адвокат Антон Пономарев считает, что заявления о якобы заказном характере уголовного дела против ряда должностных лиц Группы компаний T.B.Fruit и конечного бенефициара Тараса Барщовского, по его словам, "не что иное, как попытка ввести общественность в заблуждение, скрывая суть".

"Действительно, мною подано заявление в правоохранительные органы в интересах компаний ФК "Инвестохиллс Веста", которое приобрело у "Дельта Банка" права требования по кредитам ООО "Яблуневий Дар" и ООО "Танк Транс", - сказал Пономарев.

По его словам, в заявлении он просит правоохранительные органы провести расследование и дать оценку таким четырем эпизодам:

Возможное выведение кредитных средств компаниями-должниками ("Яблуневий дар" и "Танк Транс") через иностранные компании за рубеж;

Незаконные операции с залоговым имуществом (продажа вертолета, отчуждение земельных участков, оборудование заводов, корпоративных прав и так далее);

Сомнительные договора между подконтрольными Тарасу Барщовскому компаниями "Яблочный дар" и "ТБ Сад" для инициирования в дальнейшем, возможно, фиктивного банкротства "Яблуневого дара";

Инициирование должниками бесперспективных уголовных производств с целью получения арестов активов "Яблуневий дар" для блокировки госреестров, чтобы "ФК "Инвестохиллс Веста" не имела возможности использовать свои права Ипотекодержателя, а не с целью привлечения к ответственности виновных лиц, как того требует уголовно-процессуальное законодательство.

"По информации из Единого государственного реестра судебных решений, между "Яблуневим даром" (Покупатель) и компанией "Petergrow Limited" (Продавец) в период 2012-2014 годов (что совпадает со сроками выделения средств по кредитным договорам с "Дельта Банком") были заключены, вероятно, фиктивные договоры купли-продажи товаров на сумму 58 167 218 евро. Мы считаем, что это - те самые кредитные деньги "Дельта Банка", поскольку их выведение через иностранную компанию "Petergrow Limited" произошло сразу же после получения компанией "Яблуневий Дар" траншей от банка. В дальнейшем эти деньги не были возвращены, а компания "Petergrow Limited" - ликвидирована. В отчетности компании мы не нашли отражения вышеуказанных операций... Заслуживает внимания тот факт, что английская компания "Petergrow Limited" после всех этих сомнительных операций была ликвидирована ещё в 2016 году", - объяснил адвокат.

Таким образом, полагает Пономарев, именно для того, чтобы проверить эту информацию, было инициировано досудебное расследование.

"По нашему мнению, факты незаконного выведения кредитных средств через иностранные компании требуют проверки в рамках досудебного расследования. Мы также сейчас рассматриваем вопрос о подаче заявлений о возможном отмывании денежных средств бенефициарами и должностными лицами Группы T.B. Fruit в компетентные органы Великобритании", - добавил адвокат.

Как ранее писало РБК-Украина, на польское подразделение украинской T.B. Fruit наложен штраф за "нечестное использование контрактного преимущества".