Против бывшего первого заместителя военного прокурора открыли дело

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Офис генпрокурора открыл дело относительно возможного получения неправомерной выгоды

Офис генпрокурора начал производство относительно возможного получения неправомерной выгоды бывшим первым заместителем Главного военного прокурора. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Информацию о совершении возможного преступления экс-заместителем военного прокурора ОГУ узнал в СМИ. Речь идет, скорее от всего, о расследовании журналистов программы "Наші гроші. Льівів".

"13 февраля 2020 года, на основании уведомления в средствах массовой информации, Офисом генерального прокурора начато производство относительно возможного совершения бывшим первым заместителем Главного военного прокурора преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, то есть получение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение неправомерной выгоды в особо крупном размере за непривлечение лиц к уголовной ответственности ", - говорится в сообщении.

В расследование журналистов говорилось, что бывший первый заместитель военного прокурора Владимир Жербицкий, который расследовал причастность нардепа Юрия Бойко к сделкам Сергея Курченко со сжиженным газом, стал совладельцем ООО "Трускавецкие лечебные воды", принадлежавшего людям из окружения нардепа.

Отметим, Жербицкий был первым заместителем военной прокурора Украины Анатолия Матиоса и ушел на пенсию в октябре 2017 года. Среди его дел было расследование сделок Сергея Курченко в банковской сфере и со сжиженным газом.

Напомним, в конце прошлого года генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении от должности Главного военного прокурора Анатолия Матиоса.