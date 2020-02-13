ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Проти колишнього першого заступника військового прокурора відкрили справу

Новини » Політика     13.02.2020 - 13:36
Проти колишнього першого заступника військового прокурора відкрили справу
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Офіс генпрокурора відкрив справу щодо можливого отримання неправомірної вигоди

Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо можливого отримання неправомірної вигоди колишнім першим заступником Головного військового прокурора. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

Інформацію про вчинення можливого злочину екс-заступником військового прокурора ОГУ дізнався в ЗМІ. Мова йде, скоріше від усього, про розслідування журналістів програми "Наші гроші. Льівів".

"13 лютого 2020 року, на підставі повідомлення у засобах масової інформації, Офісом генерального прокурора розпочато провадження щодо можливого вчинення колишнім першим заступником Головного військового прокурора злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди у особливо великому розмірі за непритягнення осіб до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.

У розслідування журналістів говорилось, що колишній перший заступник військового прокурора Володимир Жербицький, який розслідував причетність нардепа Юрія Бойка до оборудок Сергія Курченка зі скрапленим газом, став співвласником ТОВ "Трускавецькі лікувальні води", що належало людям з оточення нардепа.

Зазначимо, Жербицький був першим заступником військової прокурора України Анатолія Матіоса і пішов на пенсію в жовтні 2017 року. Серед його справ було розслідування оборудок Сергія Курченка в банківській сфері та зі скрапленим газом.

Нагадаємо, в кінці минулого року генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади Головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

У Києві слідчий отримав хабар за закриття кримінальної справи У Раді з'явився текст закону про заохочення українців до служби за контрактом
Новини України взяткавійськовізаместительдело
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся