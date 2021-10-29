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Против бывшего губернатора Нью-Йорка открыли уголовное дело

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Нью-Йорк, Пятница 29 октября 2021 03:40
Против бывшего губернатора Нью-Йорка открыли уголовное дело Фото: губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо подали жалобу в суд. Его обвиняют в совершении преступления на сексуальной почве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В жалобе, поданной следователем в офис шерифа округа Олбани, Куомо обвинялся в том, что 7 декабря 2020 года он засунул руку под рубашку женщины.

В жалобе утверждается, что Куомо "намеренно и без законных целей насильно засунул руку под блузку жертвы и на ее интимную часть тела". В жалобе утверждается, что Куомо коснулся левой груди жертвы "в целях унижения и удовлетворения его сексуальных желаний".

В документе не упоминалось имя женщины, но Куомо был публично обвинен в домогательствах помощницей Бриттани Коммисо в прошлом году в особняке для руководителей в Олбани, примерно в это же время.

Жалоба была подписана Эми Ковальски, следователем из офиса шерифа Олбани, в понедельник и подана в четверг. В то же время окружной прокурор округа Олбани Дэвид Соарес сказал, что подача жалобы застала его врасплох, "как и часть общественности".

Напомним, в августе Эндрю Куомо ушел в отставку, после того как было установлено, что он сексуально домогался нескольких женщин, большинство из которых работали на него.

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