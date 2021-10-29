Проти колишнього губернатора Нью-Йорка відкрили кримінальну справу

На колишнього губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо подали скаргу до суду. Його звинувачують у скоєнні злочину на сексуальному ґрунті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

У скарзі, поданій слідчим в офіс шерифа округу Олбані, Куомо звинувачувався в тому, що 7 грудня 2020 року він засунув руку під сорочку жінки.

У скарзі стверджується, що Куомо "навмисно і без законних цілей насильно засунув руку під блузку жертви і на її інтимну частину тіла". У скарзі стверджується, що Куомо торкнувся лівої груді жертви "з метою приниження і задоволення його сексуальних бажань".

У документі не згадувалося ім'я жінки, але Куомо був публічно звинувачений в домаганнях помічницею Бріттані Коммісо торік в особняку для керівників в Олбані, приблизно в цей же час.

Скарга була підписана Емі Ковальські, слідчим з офісу шерифа Олбані, в понеділок і подана в четвер. Водночас окружний прокурор округу Олбані Девід Соарес сказав, що подача скарги застала його зненацька, "як і частину громадськості".