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Проти колишнього губернатора Нью-Йорка відкрили кримінальну справу

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Нью-Йорк, П'ятниця 29 жовтня 2021 03:40
Проти колишнього губернатора Нью-Йорка відкрили кримінальну справу Фото: губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На колишнього губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо подали скаргу до суду. Його звинувачують у скоєнні злочину на сексуальному ґрунті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

У скарзі, поданій слідчим в офіс шерифа округу Олбані, Куомо звинувачувався в тому, що 7 грудня 2020 року він засунув руку під сорочку жінки.

У скарзі стверджується, що Куомо "навмисно і без законних цілей насильно засунув руку під блузку жертви і на її інтимну частину тіла". У скарзі стверджується, що Куомо торкнувся лівої груді жертви "з метою приниження і задоволення його сексуальних бажань".

У документі не згадувалося ім'я жінки, але Куомо був публічно звинувачений в домаганнях помічницею Бріттані Коммісо торік в особняку для керівників в Олбані, приблизно в цей же час.

Скарга була підписана Емі Ковальські, слідчим з офісу шерифа Олбані, в понеділок і подана в четвер. Водночас окружний прокурор округу Олбані Девід Соарес сказав, що подача скарги застала його зненацька, "як і частину громадськості".

Нагадаємо, в серпні Ендрю Куомо пішов у відставку, після того, як було встановлено, що він сексуально домагався кількох жінок, більшість з яких працювали на нього.

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