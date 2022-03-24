Против 161 российского сенатора возбудили дело, - Венедиктова

По фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведения агрессивной войны 161 сенатору Совета Федерации Федерального Собрания РФ сообщено о подозрении
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генерального прокурора Ирину Венедиктову.
В частности, им сообщили подозрения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей и других тяжких последствий, а также содействии другим представителям власти и ВС РФ в ведении агрессивной войны.
По данным следствия, являясь представителями власти, они приняли участие в заседании Совета Федерации и поддержали ратификацию Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и так называемыми Донецкой и Луганской народными республиками, а также обращение Президента РФ об использовании вооруженных сил РФ за пределами России.
Кроме того, благодаря этим решениям, на украинцев посыпались вражеские ракеты, которые уничтожают города и убивают людей.
За совершение этих преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее мы сообщали, что Венедиктова о привлечении к ответственности Путина.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 29-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!