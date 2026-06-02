Протикорабельні "Циркони", балістика та крилаті ракети: як ППО відбивала атаку по Україні

Внаслідок нічної атаки у кількох містах є загиблі та постраждалі. За даними про наслідки обстрілу Києва, Харкова і Дніпра, у столиці загинули четверо людей, 58 дістали поранення, у Дніпрі - п'ятеро загиблих і 25 постраждалих, у Харкові 10 поранених, зокрема дитина.

Як повідомляє РБК-Україна, вранці 2 червня Росія завдала повторного удару балістикою по Києві - у місті пролунала серія гучних вибухів, а жителів закликали негайно йти в укриття.