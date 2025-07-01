У Генштабі провели нараду щодо протидії дронам РФ та призначили повний аудит

Так, на виконання рішення Ставки Верховного головнокомандувача та директиви міністра оборони й Головнокомандувача ЗСУ у Генеральному штабі ЗСУ відбулася комплексна нарада, присвячена протидії ворожими дронам.

Участь у нараді взяли представники Повітряних сил, Сил безпілотних систем, командування логістики та інших структур. Військові обговорили вже наявні результати, проблеми та подальші кроки.

Серед пріоритетів - масштабування напрямку БпЛА-перехоплювачів (так званих "зенітних дронів"), а також формування нових екіпажів та їх професійна підготовка.

Йшлося й про покращення матеріально-технічного забезпечення відповідних підрозділів, посилення роботи рекрутингових центрів і вирішення низки організаційних питань.

Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов призначив комплексний аудит усіх складових цього напрямку.

"Ми знаємо, що потрібно зробити, щоб у визначений термін сформувати необхідну кількість підготовлених екіпажів, які ефективно захищатимуть наші заводи і фабрики, об’єкти критичної інфраструктури, житло й життя кожного українця від ворожих дронів", - заявив Гнатов.

Він додав, що "ця робота стане результативною лише за умови консолідації всіх складових, які беруть у ній участь".