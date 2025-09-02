Проти очільника Деснянської РДА Бахматова відкрито кримінальне провадження за побиття жінки

Старостенко повідомила, що очільнику Деснянської РДА Бахматову інкримінується стаття 351 Кримінального кодексу України - "перешкоджання діяльності депутата".

"Нагадаю, минулого тижня під час відкритого звіту в Деснянській РДА мені було відмовлено у праві на виступ, застосовано фізичну силу і публічні образи з боку голови РДА Максима Бахматова", - написала Ганна Старостенко у себе в Facebook.

Вона зазначила, що очікує від поліції об’єктивного розслідування, а від Бахматова - публічних вибачень.

Депутатка вважає те, що сталося, неприпустимим й небезпечним як прецедент. На публічних заходах має діяти лише одна сила - сила права. Йдеться не про "особистий конфлікт", а про повагу до інституцій, безпеку жінок у політиці й нульову толерантність до насильства, наголосила Ганна Старостенко.

"Очікую об’єктивного розслідування Національної поліції та публічних вибачень. Київ має лишатися містом гідності, де посадовці служать громаді, а не зловживають владою", - написала вона.