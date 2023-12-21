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Проти мобілізації майже 70%. В Росії зростає невдоволення війною, - ГУР

Фото: заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький (скрін відео)
Автор: Каріна Левицька

За оцінками Головного управління розвідки Міністерства оборони України, в Російській Федерації зростає кількість людей, що незадоволені війною в Україні.

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію заходу Україна та світ попереду 2024.

ГУР повідомляє, що держава-агресор Росія змушена призивати до окупаційної армії 1000-1200 осіб, аби поповнювати втрати на фронті. Водночас рівень невдоволення російського населення примусовою мобілізацією наразі зріс майже до 70%.

"За різними підрахунками, кожного дня РФ здатна призивати до своїх збройних сил шляхом мобілізації та рекрутування близько 1000-1200 осіб. Це щоденно", - сказав Скібіцький.

За словами заступника начальника ГУР, більшість новобранців Росія відправляє на фронт для поповнення втрат, яких держава-агресор зазнає у війні проти України.

"Загалом Росія намагається підтримувати рівень укомплектованості свого угруповання, бойових частин, які перебувають на лінії зіткнення, на рівні 92-95%, щоб зберігати темп наступу", - зазначив представник ГУР МО України.

Він також розповів, що у РФ зростає і невдоволення мобілізацією: якщо на початку року проти примусового призову до армії виступали близько 60% росіян, то станом на грудень 2023-го цей показник зріс до 69%.

"Це ще не є ознакою того, що будуть протести, але такі настрої в російському суспільстві вже є", - пояснив Скібіцький.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін відзвітував про набір сотень тисяч до лав армії РФ.

Докладніше про російські плани й про те, як їх оцінюють військові та експерти, - у матеріалі РБК-Україна.

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