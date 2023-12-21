Против мобилизации почти 70%. В России растет недовольство войной, - ГУР

ГУР сообщает, что государство-агрессор Россия вынуждена призывать в оккупационную армию 1000-1200 человек, чтобы пополнять потери на фронте. В то же время уровень недовольства российского населения принудительной мобилизацией сейчас вырос почти до 70%.

"По разным подсчетам, каждый день РФ способна призывать в свои вооруженные силы путем мобилизации и рекрутирования около 1000-1200 человек. Это ежедневно", - сказал Скибицкий.

По словам заместителя начальника ГУР, большинство новобранцев Россия отправляет на фронт для пополнения потерь, которые государство-агрессор несет в войне против Украины.

"В целом Россия пытается поддерживать уровень укомплектованности своей группировки, боевых частей, находящихся на линии соприкосновения, на уровне 92-95%, чтобы сохранять темп наступления", - отметил представитель ГУР МО Украины.

Он также рассказал, что в РФ растет и недовольство мобилизацией: если в начале года против принудительного призыва в армию выступали около 60% россиян, то по состоянию на декабрь 2023-го этот показатель вырос до 69%.

"Это еще не является признаком того, что будут протесты, но такие настроения в российском обществе уже есть", - пояснил Скибицкий.

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин отчитался о наборе сотен тысяч в ряды армии РФ.

Подробнее о российских планах и о том, как их оценивают военные и эксперты, - в материале РБК-Украина.

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