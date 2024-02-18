Проти дощу та снігу: як вибрати автомобільні "двірники" і на чому можна зекономити

Двірники – здавалося б, дрібна і незначна деталь, але насправді вони – важливий інструмент безпеки. Легко уявити, що трапиться, якщо у сльоту щітки відмовить, наприклад, при проїзді перехрестя. Як вибрати склоочисники для машини, щоб вони не підвели без попередження і не коштували надто дорого?
Про те, як купити правильні двірники для авто і не заплатити зайвого, читайте у матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки статті було використано публікації видання Autobild, а також матеріали компанії Bosch.
Щітка склоочисника – предмет, начебто, нехитрий, але в ньому закладено чимало можливостей, щоб влаштувати водію цілий набір неприємних сюрпризів. Поговоримо спочатку про це, а потім уже про тонкощі підбору.
Скло чистить гумова частина двірника – вія. Якій для ефективної роботи потрібна одна умова: її потрібно щільно і рівномірно притискати до скла. За притиск відповідає, по-перше, довгий тонкий поводок, який одночасно здійснює циклічний рух щітки по склу, і по-друге, каркас самої щітки – він гнучкий в одній площині, за рахунок чого тиск рівномірно розподіляється по всій довжині гумки.
Як бачимо, принцип роботи простий – непрості методи, якими конструктори змушені його реалізовувати. Так, щоб забезпечити належний тиск на скло, поводок притягується потужною пружиною, схованою в ньому самому. Через неї довелося посилити осі повідців та їхні підшипники, і, відповідно, весь привід. Досить хитру конструкцію отримав і каркас класичної щітки, що розподіляє тиск на гумку – у ньому кілька коромисел та маса шарнірів, які мають зробити двірник гнучким в одній площині та максимально жорстким у двох інших. Безкаркасні щітки, що з'явилися з десяток років тому, влаштовані зовні простіше, але насправді їх пружно-монолітна основа теж продукт не найпримітивніших технологій.
Нарешті, щоб скло очищалося буквально ідеально, без єдиної залишеної краплі, поперечний профіль вії зроблений таким, щоб вона при кожному ході двірника лягала набік – в залежності від напрямку руху щітки.
Винних у поганій роботі щіток не так багато – це кожна з перерахованих вище деталей. Додаткова підступність у тому, що просто мокре скло може сяк-так очищати і погана, зношена щітка. Але якщо під таку "стареньку" несподівано потраплять уламки льоду, мокрий сніг або відвертий бруд – на водія може чекати сюрприз: двірник з розбовтаним каркасом або надірваною гумкою скло не очистить. І водій без жодного попередження на кілька секунд "осліпне".
Зовсім старі склоочисники можуть подарувати ще одну неприємність – саморозібравшись під час роботи, подряпати скло уламками каркасу (насправді сучасне лобове скло дряпається легше, ніж може здатися). Заміна або полірування лобового скла за ціною не може порівнятись з ціною нових щіток.
При виборі склоочисників необхідно врахувати кілька моментів: розміри, метод кріплення і, нарешті, тип каркаса. І навіть якщо на коробці з щітками ви знайшли марку та модель свого автомобіля, не поспішайте одразу до каси: це може виявитися або модель не того покоління, або, скажімо, не та щітка – задня або, наприклад, права замість лівої. Тому краще звіритися ще за кількома параметрами.
Серйозним ремонтом двірників у наш час навряд чи хтось морочитиметься, хоча деякі резерви в цьому плані є і сьогодні. Звертатися до дідівських методів, простукувати шарніри та розклепувати осі коромисел ми б вам не радили, але заміна вій все ще залишається реальною справою. Гумки продаються поштучно або, як то кажуть, на метр, але є один нюанс: важливо знайти потрібний профіль. А їх є кілька, і вони, природно, несумісні.
Найголовніше при такому ремонті зовсім не повне відновлення працездатності щіток. Головне – зібрати їх так, щоб вони згодом не розібралися під час роботи та не залишили вас без огляду дороги та не подряпали уламками скло.
Зрештою, можна заощадити і при покупці нових двірників. Зовсім необов'язково платити втридорога за оригінальні дилерські щітки або за вироби суперрозкрученого бренду. Як правило, цілком пристойно, хоч і не так довго, служать склоочисники середнього цінового сегмента. Але тут важливо не нарватися на повну кустарщину, яка буквально розвалиться на ходу. Щоб такого не сталося, потрібно купувати ці запчастини у перевірених точках, де вам певною мірою гарантують якість товару.
Найвірніший спосіб не залишитися раптом без огляду дороги - змінювати склоочисники, не чекаючи, поки вони почнуть "хибити" у боротьбі навіть із звичайними дощовими краплями на склі. Найщиріші поборники чистоти лобового скла роблять це щорічно, і можливо, вони мають рацію. Але якщо вам такий варіант здається надмірним, просіть автомеханіків проінспектувати ваші щітки при кожному плановому ТО – і вже на основі їхнього вердикту приймайте рішення "під заміну!" або "ще походить!".
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