Протезування для військових та цивільних: які документи потрібні

Військовим та цивільним для отримання протеза необхідно зібрати певний пакет документів та подати його до відповідного органу. Це можна зробити також онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.
Для протезування потрібно спершу отримати відповідний висновок. Його може сформувати лікарська комісія, мультидисциплінарна реабілітаційна команда або фахівці медико-соціальної експертної комісії.
У такому документі мають бути враховані особливості пацієнта та засіб реабілітації.
Які документи ще потрібно:
Для подання документів можна звернутись до соціального працівника в лікарні, Центру надання адміністративних послуг або територіального управління Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.
Також це можна зробити онлайн через електронний кабінет Централізованого банку даних з проблем інвалідності Мінсоцполітики. Незалежно від форми подачі документів, направлення на протезування надійде в електронному кабінеті особи з інвалідністю.
Після того, як пацієнт обрав, де хоче отримати протез, відбувається підбір конструкції виробу, обговорення можливих комплектуючих тощо. Виготовлення протеза може зайняти у середньому 45 робочих днів.
Мінсоцполітики наголошує, що всі послуги та вироби є безкоштовними.
Раніше ми повідомляли, що в Україні запрацювала перша онлайн-платформа про протезування.
Крім того, у жовтні Кабмін розширив можливості державної програми протезування. Учасники бойових дій відразу можуть отримати протез підвищеної функціональності замість механічного.
Про те, як безкоштовно отримати протез, які документи потрібні та кому держава гарантує подібну допомогу, - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.