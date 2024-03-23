Протезирование для военных и гражданских: какие документы нужны

Для протезирования нужно сначала получить соответствующее заключение. Его может сформировать врачебная комиссия, мультидисциплинарная реабилитационная команда или специалисты медико-социальной экспертной комиссии.

В документе должны быть учтены особенности пациента и средство реабилитации.

Какие документы еще требуются:

заявление по образцу;

для военных обязательно нужно справка от командира воинской части об обстоятельствах травмы;

заключение ВЛК (военные) или МСЭК/ВКК/МДРК (гражданские);

паспорт гражданина Украины (или документ, заменяющий его);

справка о присвоении идентификационного кода;

для военных (при наличии) подается удостоверение УБД или ветерана военной службы.

Для представления документов можно обратиться к социальному работнику в больнице, Центру предоставления административных услуг или территориальному управлению Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью.

Также это можно сделать онлайн через электронный кабинет Централизованного банка данных по проблемам инвалидности Минсоцполитики. Независимо от формы подачи документов направление на протезирование поступит в электронном кабинете человека с инвалидностью.

После того, как пациент выбрал, где хочет получить протез, происходит подбор конструкции изделия, обсуждение возможных комплектующих. Изготовление протеза может занять в среднем 45 рабочих дней.

Минсоцполитики отмечает, что все услуги и изделия бесплатны.