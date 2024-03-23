Протезирование для военных и гражданских: какие документы нужны

Военным и гражданским для получения протеза необходимо собрать пакет документов и подать его в соответствующий орган. Это можно сделать и онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
Для протезирования нужно сначала получить соответствующее заключение. Его может сформировать врачебная комиссия, мультидисциплинарная реабилитационная команда или специалисты медико-социальной экспертной комиссии.
В документе должны быть учтены особенности пациента и средство реабилитации.
Какие документы еще требуются:
Для представления документов можно обратиться к социальному работнику в больнице, Центру предоставления административных услуг или территориальному управлению Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью.
Также это можно сделать онлайн через электронный кабинет Централизованного банка данных по проблемам инвалидности Минсоцполитики. Независимо от формы подачи документов направление на протезирование поступит в электронном кабинете человека с инвалидностью.
После того, как пациент выбрал, где хочет получить протез, происходит подбор конструкции изделия, обсуждение возможных комплектующих. Изготовление протеза может занять в среднем 45 рабочих дней.
Минсоцполитики отмечает, что все услуги и изделия бесплатны.
Ранее мы сообщали, что в Украине заработала первая онлайн-платформа о протезировании .
Кроме того, в октябре Кабмин расширил возможности государственной программы протезирования. Участники боевых действий сразу могут получить протез повышенной функциональности вместо механического.
О том, как бесплатно получить протез, какие документы нужны и кому государство гарантирует подобную помощь, - в материале РБК-Украина.
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