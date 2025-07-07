На протезах через Альпи: ветерани ГУР подолали один із найважчих забігів у світі

Ветерани Головного управління розвідки МО України Тарас Проць (підрозділ "Kraken") і Сергій Шикун (Департамент активних дій) подолали один із найвиснажливіших забігів у світі - Spartan Ultra World Championship у Французьких Альпах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО).
На протезах вони пройшли 52 кілометри гірської траси з понад 60 перешкодами та набором висоти понад 2800 метрів. Подолання маршруту тривало 9,5 годин.
"Ми почуваємо себе виснаженими, але думок зійти з траси не було. У нас є завдання - і ми повинні його досягти", - розповів Тарас Проць.
Обидва бійці мають бойові поранення та ампутації, однак продовжують службу і особистим прикладом доводять незламність українських воїнів.
"Це все - характер. Воля бути непідкореним. Для себе, а потім - для інших", - додав Сергій Шикун.
Участь у Spartan Ultra - частина проєкту Limitless, у межах якого триває збір 1 мільйона гривень на реабілітацію ветеранів ГУР із ампутаціями.
Підтримати збір можна за посиланням: monobank jar.
Або за номером картки: 4441 1111 2562 3748.
Раніше РБК-Україна розповідало, що вийшов документальний фільм "Еверест: Без меж", який розповідає історію українських ветеранів ГУР з ампутаціями, що піднялися до базового табору Евересту. Стрічка демонструє силу духу, мотивацію та життя після важких поранень. Експедиція стала частиною проєкту Limitless, що підтримує ветеранів у фізичному та ментальному відновленні.
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