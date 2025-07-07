На протезах через Альпы: ветераны ГУР преодолели один из самых тяжелых забегов в мире

Ветераны Главного управления разведки МО Украины Тарас Проць (подразделение "Kraken") и Сергей Шикун (Департамент активных действий) преодолели один из самых изнурительных забегов в мире - Spartan Ultra World Championship во Французских Альпах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).
На протезах они прошли 52 километра горной трассы с более 60 препятствиями и набором высоты более 2800 метров. Преодоление маршрута длилось 9,5 часов.
"Мы чувствуем себя истощенными, но мыслей сойти с трассы не было. У нас есть задача - и мы должны ее достичь", - рассказал Тарас Проць.
Оба бойца имеют боевые ранения и ампутации, однако продолжают службу и личным примером доказывают несокрушимость украинских воинов.
"Это все - характер. Воля быть непокоренным. Для себя, а потом - для других", - добавил Сергей Шикун.
Участие в Spartan Ultra - часть проекта Limitless, в рамках которого продолжается сбор 1 миллиона гривен на реабилитацию ветеранов ГУР с ампутациями.
Поддержать сбор можно по ссылке: monobank jar.
Или по номеру карты: 4441 1111 2562 3748.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что вышел документальный фильм "Эверест: Без границ", который рассказывает историю украинских ветеранов ГУР с ампутациями, поднявшихся к базовому лагерю Эвереста. Лента демонстрирует силу духа, мотивацию и жизнь после тяжелых ранений. Экспедиция стала частью проекта Limitless, который поддерживает ветеранов в физическом и ментальном восстановлении.
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