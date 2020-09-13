Протесты "желтых жилетов" во Франции: полиция применила слезоточивый газ

Фото: протесты в Париже (twitter.com/TvTemplar)

В Париже и других городах Франции возобновились прерванные акции протеста "желтых жилетов". Полиция применяла слезоточивый газ и задержала более 150 человек.

Об этом сообщает Euronews.

В Париже участники протестного движения "желтых жилетов" назначили место сбора в нескольких точках: на Елисейских полях, у подножия базилики Сакре-Кер и в других местах.

Rain of tear gas under the democratic European sun . The atmosphere is very tense in #Paris #EU #YellowVests pic.twitter.com/2h2LZQT2i0 — srb news (@srbnews0) September 12, 2020

При этом префектура полиции Парижа накануне запретила проведение акций протеста в районе Елисейских полей, а также у Елисейского дворца, Национального собрания и резиденции премьер-министра.

Yellow Vests return to the streets in Paris to protest against French President Macron



Paris police closed several streets in the city's downtown.

There are reports of clashes between police officers and protesters. pic.twitter.com/wmgGvT9ehr — EHA News (@eha_news) September 12, 2020

Одна колонна протестующих двинулась по разрешенному маршруту, а другая отклонилась, и некоторые ее участники начали поджигать автомобили и мусорные баки. Полиция применила против них слезоточивый газ.

Было задержано 154 человека, 54 из них затем допросили.

Также полицейские изъяли ножи, лук, перчатки и маски, сообщает агентство dpa. Всего в районе города, где произошли столкновения, находились около 1000 демонстрантов.

Управление парижского транспорта RATP объявило о том, что с утра 12 сентября и до "распоряжения префектуры полиции" в Париже будет закрыто около 50 станций метро и пригородных электричек RER.

Протесты "желтых жилетов" также анонсировали в других французских городах - Марселе, Тулузе, Лионе и Лилле. Впрочем, власти города Тулуза запретили проведение протеста, ссылаясь на коронавирусные ограничения и рост количества заражений в регионе.

Это была первая крупная попытка проведения акций протеста "желтых жилетов" после летних каникул во Франции, на фоне увеличения количества заражений коронавирусом в стране.

Ранее в Париже "желтые жилеты" заблокировали мост возле Эйфелевой башни. Активисты движения перекрыли Йенский мост в знак протеста из-за невыполнения положений Парижского соглашения о климате.