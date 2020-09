Протесты "желтых жилетов" во Франции: полиция применила слезоточивый газ

В Париже и других городах Франции возобновились прерванные акции протеста "желтых жилетов". Полиция применяла слезоточивый газ и задержала более 150 человек.

Об этом сообщает Euronews.

В Париже участники протестного движения "желтых жилетов" назначили место сбора в нескольких точках: на Елисейских полях, у подножия базилики Сакре-Кер и в других местах.

Rain of tear gas under the democratic European sun . The atmosphere is very tense in #Paris #EU #YellowVests pic.twitter.com/2h2LZQT2i0

При этом префектура полиции Парижа накануне запретила проведение акций протеста в районе Елисейских полей, а также у Елисейского дворца, Национального собрания и резиденции премьер-министра.

Yellow Vests return to the streets in Paris to protest against French President Macron



Paris police closed several streets in the city's downtown.

There are reports of clashes between police officers and protesters. pic.twitter.com/wmgGvT9ehr