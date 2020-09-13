Протесты "желтых жилетов" во Франции: полиция применила слезоточивый газ

В Париже и других городах Франции возобновились прерванные акции протеста "желтых жилетов". Полиция применяла слезоточивый газ и задержала более 150 человек.
Об этом сообщает Euronews.
В Париже участники протестного движения "желтых жилетов" назначили место сбора в нескольких точках: на Елисейских полях, у подножия базилики Сакре-Кер и в других местах.
Rain of tear gas under the democratic European sun . The atmosphere is very tense in #Paris #EU #YellowVests pic.twitter.com/2h2LZQT2i0— srb news (@srbnews0) September 12, 2020
При этом префектура полиции Парижа накануне запретила проведение акций протеста в районе Елисейских полей, а также у Елисейского дворца, Национального собрания и резиденции премьер-министра.
Yellow Vests return to the streets in Paris to protest against French President Macron— EHA News (@eha_news) September 12, 2020
Paris police closed several streets in the city's downtown.
There are reports of clashes between police officers and protesters. pic.twitter.com/wmgGvT9ehr
Одна колонна протестующих двинулась по разрешенному маршруту, а другая отклонилась, и некоторые ее участники начали поджигать автомобили и мусорные баки. Полиция применила против них слезоточивый газ.
Было задержано 154 человека, 54 из них затем допросили.
Также полицейские изъяли ножи, лук, перчатки и маски, сообщает агентство dpa. Всего в районе города, где произошли столкновения, находились около 1000 демонстрантов.
Управление парижского транспорта RATP объявило о том, что с утра 12 сентября и до "распоряжения префектуры полиции" в Париже будет закрыто около 50 станций метро и пригородных электричек RER.
Протесты "желтых жилетов" также анонсировали в других французских городах - Марселе, Тулузе, Лионе и Лилле. Впрочем, власти города Тулуза запретили проведение протеста, ссылаясь на коронавирусные ограничения и рост количества заражений в регионе.
Это была первая крупная попытка проведения акций протеста "желтых жилетов" после летних каникул во Франции, на фоне увеличения количества заражений коронавирусом в стране.
Ранее в Париже "желтые жилеты" заблокировали мост возле Эйфелевой башни. Активисты движения перекрыли Йенский мост в знак протеста из-за невыполнения положений Парижского соглашения о климате.