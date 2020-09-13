Протести "жовтих жилетів" у Франції: поліція застосувала сльозогінний газ

В Парижі та інших містах Франції поновилися перервані акції протесту "жовтих жилетів". Поліція застосовувала сльозогінний газ і затримала понад 150 осіб.
Про це повідомляє Euronews.
В Парижі учасники протестного руху "жовтих жилетів" призначили місце збору в декількох точках: на Єлисейських полях, біля підніжжя базиліки Сакре-Кер і в інших місцях.
Rain tear of gas under the democratic European sun . The atmosphere is very tense in #Paris #EU #YellowVests pic.twitter.com/2h2LZQT2i0— srb news (@srbnews0) September 12, 2020
При цьому префектура поліції Парижа напередодні заборонила проведення акцій протесту в районі Єлисейських полів, а також біля Єлисейського палацу, Національних зборів і резиденції прем'єр-міністра.
Yellow Vests return to the streets in Paris to protest against French President Macron— EHA News (@eha_news) September 12, 2020
Paris police closed several streets in the city's downtown.
There are reports of clashes between police officers and protesters. pic.twitter.com/wmgGvT9ehr
Одна колона протестувальників рушила за дозволеним маршрутом, а інша відхилилася, і деякі її учасники почали підпалювати автомобілі та сміттєві баки. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ.
Було затримано 154 людини, 54 з них потім допитали.
Також поліцейські вилучили ножі, лук, рукавички і маски, повідомляє агентство dpa. Всього в районі міста, де відбулися зіткнення, перебували близько 1000 демонстрантів.
Управління паризького транспорту RATP оголосило про те, що з ранку 12 вересня і до "розпорядження префектури поліції" в Парижі буде закрито близько 50 станцій метро і приміських електричок RER.
Протести "жовтих жилетів" також анонсували в інших французьких містах - Марселі, Тулузі, Ліоні та Ліллі. Втім, влада міста Тулуза заборонили проведення протесту, посилаючись на коронавірусні обмеження і зростання кількості заражень в регіоні.
Це була перша велика спроба проведення акцій протесту "жовтих жилетів" після літніх канікул у Франції, на тлі збільшення кількості заражень коронавірусом в країні.
Раніше у Парижі "жовті жилети" заблокували міст біля Ейфелевої вежі. Активісти руху перекрили Єнський міст на знак протесту через невиконання положень Паризької угоди про клімат.