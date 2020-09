Протести "жовтих жилетів" у Франції: поліція застосувала сльозогінний газ

В Парижі та інших містах Франції поновилися перервані акції протесту "жовтих жилетів". Поліція застосовувала сльозогінний газ і затримала понад 150 осіб.

Про це повідомляє Euronews.

В Парижі учасники протестного руху "жовтих жилетів" призначили місце збору в декількох точках: на Єлисейських полях, біля підніжжя базиліки Сакре-Кер і в інших місцях.

Rain tear of gas under the democratic European sun . The atmosphere is very tense in #Paris #EU #YellowVests pic.twitter.com/2h2LZQT2i0

При цьому префектура поліції Парижа напередодні заборонила проведення акцій протесту в районі Єлисейських полів, а також біля Єлисейського палацу, Національних зборів і резиденції прем'єр-міністра.

Yellow Vests return to the streets in Paris to protest against French President Macron



Paris police closed several streets in the city's downtown.

There are reports of clashes between police officers and protesters. pic.twitter.com/wmgGvT9ehr