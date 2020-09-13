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Протести "жовтих жилетів" у Франції: поліція застосувала сльозогінний газ

Франція, Неділя 13 вересня 2020 01:12
Протести "жовтих жилетів" у Франції: поліція застосувала сльозогінний газ
Фото: протести в Парижі (twitter.com/TvTemplar)
Автор: Артур Родивилов

В Парижі та інших містах Франції поновилися перервані акції протесту "жовтих жилетів". Поліція застосовувала сльозогінний газ і затримала понад 150 осіб.

Про це повідомляє Euronews.

В Парижі учасники протестного руху "жовтих жилетів" призначили місце збору в декількох точках: на Єлисейських полях, біля підніжжя базиліки Сакре-Кер і в інших місцях.

При цьому префектура поліції Парижа напередодні заборонила проведення акцій протесту в районі Єлисейських полів, а також біля Єлисейського палацу, Національних зборів і резиденції прем'єр-міністра.

Одна колона протестувальників рушила за дозволеним маршрутом, а інша відхилилася, і деякі її учасники почали підпалювати автомобілі та сміттєві баки. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ.

Було затримано 154 людини, 54 з них потім допитали.

Також поліцейські вилучили ножі, лук, рукавички і маски, повідомляє агентство dpa. Всього в районі міста, де відбулися зіткнення, перебували близько 1000 демонстрантів.

Управління паризького транспорту RATP оголосило про те, що з ранку 12 вересня і до "розпорядження префектури поліції" в Парижі буде закрито близько 50 станцій метро і приміських електричок RER.

Протести "жовтих жилетів" також анонсували в інших французьких містах - Марселі, Тулузі, Ліоні та Ліллі. Втім, влада міста Тулуза заборонили проведення протесту, посилаючись на коронавірусні обмеження і зростання кількості заражень в регіоні.

Це була перша велика спроба проведення акцій протесту "жовтих жилетів" після літніх канікул у Франції, на тлі збільшення кількості заражень коронавірусом в країні.

Раніше у Парижі "жовті жилети" заблокували міст біля Ейфелевої вежі. Активісти руху перекрили Єнський міст на знак протесту через невиконання положень Паризької угоди про клімат.

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