Протести в Узбекистані. Президент запропонував не змінювати статус Каракалпакстана
Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв пропонує не вносити зміни до конституції, які передбачають зміну статусу автономного Каракалпакстана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президент.
Повідомляється, що Мірзієєв прибув в Нукус - столицю автономної республіки, де напередодні спалахнули масові протести. Він проводить зустрічі з депутатами, старійшинами та місцевим активом.
"З урахуванням того, що процес обговорення змін і доповнень до конституції ще триває, а також на основі вивчення висловлюваних жителями Каракалпакстана думок, президент позначив необхідність збереження без змін чинні редакції статей 70, 71, 72, 74, 75 конституції республіки Узбекистан", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в автономній республіці Каракалпакстан спалахнули масові протести проти конституційної реформи, яка передбачала зміну її статусу.
Зокрема, в чинній конституції цей регіон має свій суверенітет і право на відокремлення шляхом референдуму. У новій редакції пропонувалося вилучити суверенітет Каракалпакстана і право на самовизначення. У цій республіці компактно проживають каракалпаки - це окрема етнічна група зі своєю мовою.
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