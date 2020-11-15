Протесты сторонников Трампа в США переросли в столкновения

В США субботние акции протеста сторонников Дональда Трампа переросли в столкновения. В Вашингтоне были задержаны не менее 20 человек.

Об этом сообщает Associated Press.

Акции протеста с требованием "остановить фальсификации" и "считать каждый голос" прошли в Вашингтоне и других американских городах. Ближе к вечеру в Вашингтоне в районе площади Black Lives Matter Plaza, что в квартале от Белого дома, протестные акции переросли в столкновения между демонстрантами.

В ходе столкновений один из демонстрантов получил ножевое ранение. Также пострадали два сотрудника полиции. Задержанным были предъявлены различные обвинения, в том числе нападение и хранение оружия.

Также протесты прошли во Флориде, Мичигане, Орегоне.

Напомним, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США заявило, что выборы президента в 2020 году стали самыми безопасными в истории. При этом у Агентства нет доказательств того, что бюллетени с голосами избирателей были потеряны или отданы в пользу другого кандидата.

Также РБК-Украина в материале "Трамп не сдается. Сможет ли Байден удержать победу и что будет дальше" писало о том, почему Трамп цепляется за Белый дом, а также, кто может занять ключевые должности в администрации Байдена.