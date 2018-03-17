Протесты в Словакии: митингующие требуют досрочных выборов

В Словакии десятки тысяч людей вышли на протесты в пятницу, 16 марта, с требованием досрочных выборов. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Митингующие заявляют, что отставки премьер-министра Роберта Фицо недостаточно.

По данным местных СМИ, в столице страны Братиславе на протест вышли около 50 тысяч человек.

Участники протеста держали плакаты с лозунгами "Словакия идет неправильным путем" и "Мы хотим выборов".

Организаторы акции заявили, что митинги планировались в 34 городах Словакии и 25 городах за рубежом.

Фото: протесты в Словакии

TABLET.TV NAŽIVO: Atmosféra na pochode za slušné Slovensko v Bratislave. Опубліковано Tablet.TV 16 березень 2018 р.

Напомним, президент Словакии Андрей Киска 15 марта согласился на предложенную накануне премьер-министром Робертом Фицо отставку правительства.

Ранее Фицо заявлял, что готов уйти в отставку из-за политического кризиса, возникшего после убийства журналиста Яна Куцяка, который вел громкие антикоррупционные расследования, что стало причиной массовых протестов в стране.