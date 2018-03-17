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Протесты в Словакии: митингующие требуют досрочных выборов

НовостиОбщество    17.03.2018 - 03:53
Фото: протесты в Словакии (twitter.com/dennikN)
Фото: протесты в Словакии (twitter.com/dennikN)

В Братиславе на протест вышли около 50 тысяч человек

В Словакии десятки тысяч людей вышли на протесты в пятницу, 16 марта, с требованием досрочных выборов. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Митингующие заявляют, что отставки премьер-министра Роберта Фицо недостаточно.

По данным местных СМИ, в столице страны Братиславе на протест вышли около 50 тысяч человек.

Участники протеста держали плакаты с лозунгами "Словакия идет неправильным путем" и "Мы хотим выборов".

Организаторы акции заявили, что митинги планировались в 34 городах Словакии и 25 городах за рубежом.

 

Фото: протесты в Словакии

 

TABLET.TV NAŽIVO: Atmosféra na pochode za slušné Slovensko v Bratislave.

Опубліковано Tablet.TV 16 березень 2018 р.

Напомним, президент Словакии Андрей Киска 15 марта согласился на предложенную накануне премьер-министром Робертом Фицо отставку правительства.

Ранее Фицо заявлял, что готов уйти в отставку из-за политического кризиса, возникшего после убийства журналиста Яна Куцяка, который вел громкие антикоррупционные расследования, что стало причиной массовых протестов в стране.

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Теги: Словакия, протест, досрочные выборы
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