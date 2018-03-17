Протесты в Словакии: митингующие требуют досрочных выборов

В Братиславе на протест вышли около 50 тысяч человек
В Словакии десятки тысяч людей вышли на протесты в пятницу, 16 марта, с требованием досрочных выборов. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Митингующие заявляют, что отставки премьер-министра Роберта Фицо недостаточно.
По данным местных СМИ, в столице страны Братиславе на протест вышли около 50 тысяч человек.
Участники протеста держали плакаты с лозунгами "Словакия идет неправильным путем" и "Мы хотим выборов".
Организаторы акции заявили, что митинги планировались в 34 городах Словакии и 25 городах за рубежом.
Фото: протесты в Словакии
TABLET.TV NAŽIVO: Atmosféra na pochode za slušné Slovensko v Bratislave.Опубліковано Tablet.TV 16 березень 2018 р.
Напомним, президент Словакии Андрей Киска 15 марта согласился на предложенную накануне премьер-министром Робертом Фицо отставку правительства.
Ранее Фицо заявлял, что готов уйти в отставку из-за политического кризиса, возникшего после убийства журналиста Яна Куцяка, который вел громкие антикоррупционные расследования, что стало причиной массовых протестов в стране.