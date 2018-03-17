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Протести у Словаччині: мітингувальники вимагають дострокових виборів

НовиниСуспільство    17.03.2018 - 03:53
Фото: протести у Словаччині (twitter.com/dennikN)
Фото: протести у Словаччині (twitter.com/dennikN)

У Братиславі на протест вийшли близько 50 тисяч людей

У Словаччині десятки тисяч людей вийшли на протести у п’ятницю, 16 березня, з вимогою дострокових виборів. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Мітингувальники заявляють, що відставки прем’єр-міністра Роберта Фіцо недостатньо.

За даними місцевих ЗМІ, в столиці країни Братиславі на протест вийшли близько 50 тисяч людей.

Учасники протесту тримали плакати з гаслами "Словаччина йде неправильним шляхом" і "Ми хочемо виборів".

Організатори акції заявили, що мітинги планувалися в 34 містах Словаччини і 25 містах за кордоном.

 

Фото: протести у Словаччині

 

TABLET.TV NAŽIVO: Atmosféra na pochode za slušné Slovensko v Bratislave.

Опубліковано Tablet.TV 16 березень 2018 р.

Нагадаємо, президент Словаччини Андрій Кіска 15 березня погодився на запропоновану напередодні прем'єр-міністром Робертом Фіцо відставку уряду.

Раніше Фіцо заявляв, що готовий піти у відставку через політичну кризу, що виникла після вбивства журналіста Яна Куцяка, який вів гучні антикорупційні розслідування, що стало причиною масових протестів у країні.

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Теги: Словаччина, протест, досрочные выборы
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