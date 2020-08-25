Протесты и саботаж: ситуация в "цветных зонах" карантина

С 24 августа в Украине вступило в силу новое зонирование адаптивного карантина. Однако не все города ужесточают ограничения по требованию правительства.

РБК-Украина собрало информацию о том, какова ситуация в зонах карантинных ограничений.

Красная зона

Черновицкая область

Черновцы отказались вводить жесткий карантин. На внеочередной сессии городского совета местные власти разрешили работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, школ и детских садов. Решение было принято на фоне акций протеста в городе против внесение города в "красную зону".

В полиции Черновицкой области в комментарии РБК-Украина сообщили, что будет контролировать соблюдение карантинных ограничений.

Фото: протест в Черновцах (molbuk.ua)

Отметим, в "красную зону" отнесены Кицманский и Заставненский районы Черновицкой области.

Львовская область

Самбор еще на прошлой неделе отказался ужесточать карантин. Информации о введении ограничений в связи с тем, что город останется в ней еще как минимум на две недели, не было.

Ровенская область

В Остроге предприниматели вышли не протест против введения "красной зоны" в городе. Протестующие собрались под местным городским советом.

В Дубно карантинные меры были продлены еще на прошлой неделе. Однако местные власти просят Кабинет министров отдельные вопросы адаптивного карантина в малых городах.

Ивано-Франковская область

В Коломые со вчера запрещены регулярные и нерегулярные перевозки; остановки транспорта пригородного, междугородного, внутриобластного, межобластного и международного сообщения на территории города, кроме автовокзала; посещение школ; прием посетителей в ресторанах и кино и т. д.

В области "красная зона" действует также в Городенковском, Косовском и Тисменицком районах.

Беляевка (Одесская область)

По словам начальника городского управления образования Людмилы Кобзарь, сейчас решается, как будут действовать школы Беляевки. Рассматривается вариант дистанционного обучения и отсрочка за счет осенних каникул. Более подробная информация ожидается ближе к концу недели.

С 17 августа в городе работают только учреждения первой необходимости.

"Оранжевая зона"

Отметим, крупные города "оранжевой зоны" - Харьков, Львов, Ужгород, Тернополь и Ивано-Франковск - еще на прошлой неделе ввели ограничения. Ограничивается работа бассейнов, богослужения - на открытом воздухе, ограничивается работа помещений, которые используют для проведения свадеб и т.д.