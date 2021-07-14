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Протесты под Радой: Шмыгаль отправил замминистра на встречу с людьми

Автор: РБК-Украина

В связи с протестами пенсионеров системы Министерства внутренних дел в Киеве премьер-министр Денис Шмыгаль поручил разъяснить им инициативу о повышении выплат. Он отправил на встречу с людьми замминистра социальной политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

"В связи с тем, что сегодня возле Кабинета министров есть люди, в частности, военные пенсионеры, поручаю прямо сейчас во время заседания заместителю министра социальной политики выйти к людям, разъяснить действия правительства и дать гарантии того, что… люди будут полностью обеспечены пенсионными выплатами в надлежащем размере", - отметил Шмыгаль.

Напомним, сегодня пенсионеры МВД устроили столкновения с полицией и пытались прорваться в здание Верховной рады, но в отношении них применили слезоточивый газ.

Кабинет министров сегодня повысит выплаты бывшим военнослужащим и полицейским, установив доплату в 2 000 гривен. При этом минимальная пенсионная выплата составит 3 854 гривен.

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КиевпротестпенсионерыДенис Шмыгаль