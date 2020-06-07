Протесты против расизма в Лондоне: ранены более десятка полицейских

В Лондоне прошли протесты против расизма в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизнь темнокожих имеют значение"). После мирной демонстрации произошли столкновения, во время которых ранили 14 офицеров полиции.

Об этом сообщает агентство АР.

"14 офицеров были ранены во время столкновений с демонстрантами в Лондоне в субботу после преимущественно мирной демонстрации Black Lives Matter", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели ряд арестов.

Комиссар столичной полиции Крессида Дик заявила, что нападения на офицеров являются "шокирующими и абсолютно недопустимыми".

Так, в Лондоне десятки тысяч людей провели митинг у площади Парламента в память об афроамериканце Джорджа Флойда, который погиб в результате применения насилия полицейским в США.

Следует добавить, что движение Black Lives Matter выступает против насилия по отношению к темнокожим. Акции последних недель начались после резонансной гибели Флойда в США.

Так, в субботу, 6 июня, акции протеста общей численностью в сотни тысяч участников состоялись в целом ряде городов на нескольких континентах.

Как писало РБК-Украина, в Берлине (Германия) во время акции против расизма силовики задержали 93 человека за нарушение общественного порядка, сопротивление сотрудникам полиции и нападение на них.

Напомним, в Штатах продолжаются митинги против расизма и жестокости полиции после гибели Джорджа Флойда: силы безопасности заблокировали любой подход к Белому дому.