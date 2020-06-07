Протести проти расизму в Лондоні: поранено понад десяток поліцейських

Фото: площа Парламенту в Лондоні (natali-ya.livejournal.com)

У Лондоні десятки тисяч людей провели мітинг біля площі Парламенту

У Лондоні відбулися протести проти расизму у підтримку руху Black Lives Matter ("Життя темношкірих мають значення"). Після мирної демонстрації сталися зіткнення, під час яких поранили 14 офіцерів поліції.

Про це повідомляє агентство АР.

"14 офіцерів було поранено під час зіткнень з демонстрантами у Лондоні в суботу після переважно мирної демонстрації Black Lives Matter", - сказано у повідомленні.

Правоохоронці здійснили ряд арештів.

Комісар столичної поліції Крессіда Дік заявила, що напади на офіцерів є "шокуючими і абсолютно неприпустимими".

Так, у Лондоні десятки тисяч людей провели мітинг біля площі Парламенту на згадку про афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув унаслідок застосування насильства поліцейським у США.

Слід додати, що рух Black Lives Matter виступає проти насильства по відношенню до темношкірих. Акції останніх тижнів почалися після резонансної загибелі Флойда в США.

Так, у суботу, 6 червня, акції протесту загальною чисельністю у сотні тисяч учасників відбулися у цілому ряді міст на кількох континентах.

Як писало РБК-Україна, у Берліні (Німеччина) під час акції проти расизму силовики затримали 93 людини за порушення громадського порядку, опір співробітникам поліції та напад на них.

Нагадаємо, у Штатах тривають мітинги проти расизму і жорстокості поліції після загибелі Джорджа Флойда: сили безпеки заблокували будь-який підхід до Білого дому.

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Автор: Юлия Струк