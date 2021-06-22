Протесты против Лукашенко: лозунг "Жыве Беларусь" могут приравнять к нацистской символике
Министерство внутренних дел Беларуси предлагает приравнять к нацистской символике лозунг "Жыве Беларусь". Он стал одним из символов протестов против режима Александра Лукашенко.
Об этом пишет DW.
Соответствующий проект с перечнем такой символики поступил на согласование в комитет госбезопасности.
"МВД видит в лозунге приветствие и "боевой клич", которые ряд коллаборационистских организаций использовали в годы Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
Лозунг "Жыве Беларусь" в начале XX века встречается в стихотворении народного поэта Беларуси Янки Купалы и использовался в песнях витебских партизан Кроме того, лозунг до декабря 2020-го находился на первой полосе издания "Народная газета", являющейся органом белорусского парламента - Национального собрания.
Ранее сообщалось, что власти Беларуси намерены отнести бело-красно-белый флаг к нацистской символике.