Протести проти COVID-перепусток у Франції зібрали понад 40 тисяч осіб
Щонайменше 40 610 осіб у суботу у Франції взяли участь у чергових акціях протесту проти санітарних перепусток. За даними МВС, в країні відбулася 171 акція.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення France Info.
У Парижі на демонстрації вийшли близько 5 тис.осіб, в Ліоні - всього 400. По всій країні поліція затримала п'ять осіб, у тому числі трьох у Парижі. Жоден правоохоронець не постраждав.
Минулої суботи в акціях протесту взяли участь 45 тис. осіб.
Головною причиною невдоволення населення є розширення зони дії санітарних перепусток.
Нагадаємо, з 9 серпня у Франції діють обов'язкові санітарні перепустки для відвідування громадських місць.
Відзначимо, їхнє введення викликало в країні масштабні протести, під час яких є постраждалі та заарештовані.