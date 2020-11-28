ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Протесты в Париже: число задержанных возросло

Автор: РБК-Украина

Во французской столице Париже в ходе акции протеста полицейские задержали 46 участников демонстраций. Их задержали за насильственные действия в отношении правоохранительных органов.

Об этом сообщает пресс-служба Управления полиции Парижа в Twitter.

"Было произведено 46 задержаний за насильственные действия в отношении правоохранительных органов, разрушения, ношение запрещенного оружия и так далее", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 ноября в Париже возобновились акции протестов против инициативы об уголовном наказании за распространение фото и видео с полицейскими.

Самые читаемые новости

В районе площади Бастилии начались столкновения с правоохранителями, после чего демонстранты начали жечь автомобили, строили баррикады, а также забрасывали полицейских бутылками и фейерверками. Правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

Во время протестов пострадали 37 полицейских. Всего в акции участвовали более 46 тысяч человек.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен осудил насилие против правоохранителей.

Отметим, что согласно законопроекту "о глобальной безопасности", за распространение материалов с правоохранителями при исполнении предлагают наказывать одним годом лишения свободы и штрафом в 45 тысяч евро.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины протестПариж