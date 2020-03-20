Протесты на остановках, отмена льгот и "побег" из больницы: как реагируют на карантин в Украине

Коронавирус в Украине стал причиной введения жестких карантинных мер. В разных областях люди по-разному реагируют на введенные властью ограничения, подробнее о ситуации в стране - в материале РБК-Украина.

Винницкая область

Коронавирус: не зафиксировано ни одного случая.

По данным местных СМИ, в Виннице 19 марта было составлено 5 протоколов на перевозчиков (четырех водителей маршрутных такси и одного водителя троллейбуса), и 9 - на предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность (г. Винница - 6, Немиров - 2, Тульчин - 1 ).

Согласно украинскому законодательству, за нарушение карантинных норм предусмотрен штраф для граждан - от 17 тыс. до 32 тыс. гривен, для должностных лиц - от 34 тыс. до 170 тыс. гривен.

Волынская область

Коронавирус: не зафиксировано ни одного случая.

Как сообщают местные СМИ, в Волынской области на обсервацию помещены пятеро мужчин с подозрением на коронавирус. Они возвращались в Украину с заработков в РФ и на границе у одного из них обнаружили температуру. Их доставили в инфекционное отделение Любешовской центральной районной больницы для проверки, но они осуществляют попытку сбежать.

Также сообщалось, что с 19 марта по решению местного горсовета в Луцке прекращает работу весь общественный транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

Днепропетровская область

Коронавирус: зафиксировано два случая.

Местные СМИ со ссылкой на данные полиции сообщают, что за прошедшие сутки в Днепропетровской области правоохранители пресекли незаконную во время карантина деятельность 50 предпринимателей и 13 перевозчиков. Больше всего нарушений зафиксировано в Днепре, Кривом Роге, Каменском, Никополе и Новомосковске.

Донецкая область

Коронавирус: зафиксирован один случай.

В Покровске (Донецкая область) отменены пассажирские перевозки. Как сообщают местные СМИ, маршрутные такси перестали курсировать в Покровске с 20 марта в связи с несоответствующим санитарным состоянием транспорта.

"Мы выдали дезинфицирующие средства водителям, инструкции, как ими пользоваться, однако масштабы нарушений выходят за рамки понимания. 80% водителей не проводят дезинфекцию автомобилей, соответственно рискуют здоровьем жителей Покровска", - заявила исполняющая полномочия покровского городского головы Ирина Сущенко.

Житомирская область

Коронавирус: зафиксировано 2 случая, один из них - летальный.

В Житомире на период карантина из-за коронавируса отменили льготный проезд в транспорте.

В больницу Житомира госпитализировали мужчину, у которого выявили коронавирус. Изначально он заявлял, что отдыхал на одном из зарубежных горнолыжных курортов вместе с другом и его сыном, однако позже выяснилось, что он работает в турфирме и возил за границу группу туристов.

По состоянию на утро 20 марта в Житомире полиция составила 5 админпротоколов на водителей пассажирского транспорта за нарушение норм карантина.

Закарпатская область

Коронавирус: не зафиксировано ни одного случая.

В Мукачево решили закрыть все ТЦ, в том числе "Эпицентр", а с 21 марта прекращает работу общественный транспорт, центр города будет перекрыт на выходные.

Решение о приостановке общественного транспорта на время карантина принял также и горсовет Ужгорода.

Запорожская область

Коронавирус: не зафиксировано ни одного случая.

Согласно решению Запорожского горсовета, перевозчикам, которые выполняют регулярные пассажирские перевозки на городских автобусных маршрутах с 05:00 до 09:00 и с 15:00 до 19:00 разрешено выполнять рейсы в экспрессном режиме движения (не более 30% от общего количества рейсов на маршруте).

Ивано-Франковская область

Коронавирус: зафиксирован один случай - летальный.

Горсовет Ивано-Франковска обратился к Кабмину и президенту с просьбой ввести чрезвычайное положение в Украине и привлечь Нацгвардию к контролю за соблюдением карантина.

Кроме того, в городе существенно ужесточили карантин. В частности, полиция, Нацгвардия и Муниципальная стража должны усилить патрулирование на улицах и обеспечить круглосуточное патрулирование улиц. Кроме того, полиция будет штрафовать людей, которые нарушают правила карантина.

Киев и Киевская область

Коронавирус: в Киеве зафиксировано 3 случая коронавируса, в области - 2.

Власти Киева призывают жителей столицы не выходить на улицы, оставаться дома. В транспорте действуют ограничения - не больше 10 человек. Вместе с тем, в утренний час пик на остановках общественного транспорта образовываются огромные очереди, полиция пытается следить за соблюдением нормы в транспорте, возникают стычки.

Крым

Коронавирус: не зафиксировано ни одного случая.

"Власти" аннексированного россией Крыма грозят местным жителям уголовной ответственностью за сокрытие информации о путешествиях в Европу.

Кировоградская область

Коронавирус: не зафиксировано ни одного случая.

В Кропивницком обнаружили три заведения, которые не прекратили свою работу несмотря на запрет: торговый объект (киоск), спортивный комплекс и кафетерий на территории АЗС, владельцев оштрафовали.

Луганская область

Коронавирус: не зафиксировано ни одного случая.

Как сообщают сепаратистские СМИ, в оккупированном Луганске с 23 марта приостановливаются занятия во внешкольных учреждениях из-за угрозы коронавируса.

Львовская область

Коронавирус: не зафиксировано ни одного случая.

Во Львове местные власти приняли решение об отмене льгот на проезд в общественном транспорте на время карантина.

Николаевская область

Коронавирус: не зафиксировано ни одного случая.

Как сообщают местные СМИ, в Николаеве пассажиры набросились на водителя трамвая, который отказался везти больше 10 пассажиров.

Одесская область

Коронавирус: не зафиксировано ни одного случая.

Как сообщают местные СМИ, сегодня утром на ул. Архитекторской пенсионерка избила водителя троллейбуса из-за того, что не попала в число 10 пассажиров, согласно норме, а вчера на Адмиральском проспекте мужчина камнем разбил лобовое стекло троллейбуса.

Полтавская область

Коронавирус: не зафиксировано ни одного случая.

Городские власти Полтавы приняли решение о частичном ограничении льготного проезда на время карантина: льготы будут действовать с 11:00 до 15:00 начиная с 23 марта.

Ровенская область

Коронавирус: не зафиксировано ни одного случая.

В Ровно составили админпротокол на 22-летнюю владелицу мобильной кофейни за нарушение правил карантина.

Сумская область

Коронавирус: не зафиксировано ни одного случая.

На время карантина в Глухове на выходные отменили все маршрутки. В будние дни график движения с 7-00 до 10-00 и с 16-00 до 18-00.

Тернопольская область

Коронавирус: не зафиксировано ни одного случая.

В Тернополе некоторые перевозчики продолжают нарушать норму в 10 пассажиров. Кроме того, вчера, 19 марта полиция установила кофейню в центре города, которая продолжала работать вопреки запрету.

Харьковская область

Коронавирус: не зафиксировано ни одного случая.

В Харькове в знак протеста против ограничения числа пассажиров местные жители заблокировали движение трамваев, в одном из трамваев пассажиры разбили лобовое стекло. Как сообщают местные СМИ, в харьковские райотделы полиции поступило уже 55 вызовов о нарушении порядка на остановках общественного транспорта.

Херсонская область

Коронавирус: не зафиксировано ни одного случая.

В Херсоне в супермаркетах установили норму в 10 посетителей, на входе в магазины выстраиваются очереди. Кроме того, местные СМИ сообщают о нарушениях нормы в 10 пассажиров в общественном транспорте.

Хмельницкая область

Коронавирус: не зафиксировано ни одного случая.

В Хмельницке приняли решение об отмене льгот на проезд в общественном транспорте на период карантина.

Черкасская область

Коронавирус: не зафиксировано ни одного случая.

В Черкассах проводится регистрация людей, приехавших из-за рубежа. Власти города планируют установить всех лиц, вернувшихся домой из других стран.

Кроме того, местные СМИ со ссылкой на мэра Анатолия Бондаренко сообщают, что на данный момент в движение транспорта изменения не вносились. Однако, в случае выявления коронавируса в городе, в работу общественного транспорта будут внесены изменения. В частности, Бондаренко не исключает, что в транспорт будут пускать по пропускам.

Черниговская область

Коронавирус: не зафиксировано ни одного случая.

Как сообщают местные СМИ, в Чернигове остановят работу общественного транспорта. Первый раз - 21 и 22 марта, в субботу и воскресенье, второй - с 22:00 часов 24 марта и до конца карантина.

Черновицкая область

Коронавирус: зафиксировано 15 случаев, один из них - летальный.

Жители Черновицкой области распространяли в сети фейки о коронавирусе. В общем полиция разоблачила 5 человек, распространявших ложную информацию.

В частности, злоумышленники распространяли видео задержания в общественном транспорте лиц якобы больных коронавирусом. Кроме того, жители области публиковали на своих страницах в социальных сетях недостоверную информацию о количестве инфицированных COVID-19.

Также задержана женщина, который опубликовала сообщение о "применении авиации для дезинфекции города Черновцы".