Протести на зупинках, скасування пільг та "втеча" з лікарні: як реагують на карантин в Україні

Коронавірус в Україні став причиною введення жорстких карантинних заходів. У різних областях люди по-різному реагують на введені владою обмеження, детальніше про ситуацію в країні - в матеріалі РБК-Україна.

Вінницька область

Коронавірус: не зафіксовано жодного випадку.

За даними місцевих ЗМІ, у Вінниці 19 березня було складено 5 протоколів на перевізників (чотирьох водіїв маршрутних таксі та одного водія тролейбуса), і 9 - на підприємців, що здійснюють торговельну діяльність (м. Вінниця - 6, Немирів - 2, Тульчин - 1).

Згідно з українським законодавством, за порушення карантинних норм передбачений штраф для громадян - від 17 тис. до 32 тис. гривень, для посадових осіб - від 34 тис. до 170 тис. гривень.

Волинська область

Коронавірус: не зафіксовано жодного випадку.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у Волинській області на обсервацію поміщені п'ятеро чоловіків з підозрою на коронавірус. Вони поверталися в Україну з заробітків в РФ і на кордоні в одного з них виявили температуру. Їх доставили в інфекційне відділення Любешівської центральної районної лікарні для перевірки, але вони здійснюють спробу втекти.

Також повідомлялося, що з 19 березня за рішенням місцевої міськради в Луцьку припиняє роботу весь громадський транспорт для запобігання поширення коронавірусу.

Дніпропетровська область

Коронавірус: зафіксовано два випадки.

Місцеві ЗМІ з посиланням на дані поліції повідомляють, що за минулу добу в Дніпропетровській області правоохоронці припинили незаконну під час карантину діяльність 50 підприємців та 13 перевізників. Найбільше порушень зафіксовано в Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському, Нікополі та Новомосковську.

Донецька область

Коронавірус: зафіксовано один випадок.

У Покровську (Донецька область) скасовано пасажирські перевезення. Як повідомляють місцеві ЗМІ, маршрутні таксі перестали курсувати у Покровську з 20 березня у зв'язку з невідповідним санітарним станом транспорту.

"Ми видали дезінфікуючі засоби водіям, вказівки, як ними користуватися, однак масштаби порушень виходять за рамки розуміння. 80% водіїв не проводять дезінфекцію автомобілів, відповідно ризикують здоров'ям жителів Покровська", - заявила виконуюча повноваження покровського міського голови Ірина Сущенко.

Житомирська область

Коронавірус: зафіксовано 2 випадки, один із них - смертельний.

У Житомирі на період карантину через коронавірус скасували пільговий проїзд у транспорті.

В лікарні Житомира госпіталізували чоловіка, у якого виявили коронавірус. Спочатку він заявляв, що відпочивав на одному із зарубіжних гірськолижних курортів разом з другом і його сином, проте пізніше з'ясувалося, що він працює в турфірмі і возив за кордон групу туристів.

Станом на ранок 20 березня у Житомирі поліція склала 5 адмінпротоколів на водіїв пасажирського транспорту за порушення норм карантину.

Закарпатська область

Коронавірус: не зафіксовано жодного випадку.

У Мукачеві вирішили закрити всі ТЦ, в тому числі "Епіцентр", а з 21 березня припиняє роботу громадський транспорт, центр міста буде перекрито на вихідні.

Рішення про припинення руху громадського транспорту на час карантину прийняв також і міськрада Ужгорода.

Запорізька область

Коронавірус: не зафіксовано жодного випадку.

Згідно з рішенням Запорізької міськради, перевізникам, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах з 05:00 до 09:00 та з 15:00 до 19:00 дозволено виконувати рейси в експресному режимі руху (не більше 30% від загальної кількості рейсів на маршруті).

Івано-Франківська область

Коронавірус: зафіксовано один випадок - смертельний.

Міськрада Івано-Франківська звернулася до Кабміну та президента з проханням ввести надзвичайний стан в Україні та залучити Нацгвардію до контролю за дотриманням карантину.

Крім того, в місті суттєво посилили карантин. Зокрема, поліція, Нацгвардія і Муніципальна варта повинні посилити патрулювання на вулицях і забезпечити цілодобове патрулювання вулиць. Крім того, поліція буде штрафувати людей, які порушують правила карантину.

Київ і Київська область

Коронавірус: у Києві зафіксовано 3 випадки коронавіруса, в області - 2.

Влада Києва закликає жителів столиці не виходити на вулиці, залишатися вдома. У транспорті діють ограницения - не більше 10 осіб. Разом з тим, в ранковий час пік на зупинках громадського транспорту утворюються величезні черги, поліція намагається стежити за дотриманням норми в транспорті, виникають сутички.

Крим

Коронавірус: не зафіксовано жодного випадку.

"Влада" анексованого Росією Криму погрожує місцевим жителям кримінальною відповідальністю за приховування інформації про подорожі в Європу.

Кіровоградська область

Коронавірус: не зафіксовано жодного випадку.

У Кропивницького виявили три заклади, які не припинили свою роботу, незважаючи на заборону: торговельний об'єкт (кіоск), спортивний комплекс і ресторан на території АЗС, власників оштрафували.

Луганська область

Коронавірус: не зафіксовано жодного випадку.

Як повідомляють сепаратистські ЗМІ, в окупованому Луганську з 23 березня призупиняються заняття в позашкільних закладах через загрозу коронавірусу.

Львівська область

Коронавірус: не зафіксовано жодного випадку.

У Львові місцева влада ухвалила рішення про скасування пільг на проїзд у громадському транспорті на час карантину.

Миколаївська область

Коронавірус: не зафіксовано жодного випадку.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в Миколаєві пасажири накинулися на водія трамвая, який відмовився везти більше 10 пасажирів.

Одеська область

Коронавірус: не зафіксовано жодного випадку.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, сьогодні вранці на вул. Архітекторській пенсіонерка побила водія тролейбуса через те, що не потрапила в число 10 пасажирів, згідно з нормою, а вчора на Адміральському проспекті чоловік каменем розбив лобове скло тролейбуса.

Полтавська область

Коронавірус: не зафіксовано жодного випадку.

Міська влада Полтави прийняли рішення про часткове обмеження пільгового проїзду на час карантину: пільги будуть діяти з 11:00 до 15:00 починаючи з 23 березня.

Рівненська область

Коронавірус: не зафіксовано жодного випадку.

В Рівному склали адмінпротокол на 22-річну власницю мобільної кав'ярні за порушення правил карантину.

Сумська область

Коронавірус: не зафіксовано жодного випадку.

На час карантину у Глухові на вихідні скасували всі маршрутки. В будні дні графік руху з 7-00 до 10-00 і з 16-00 до 18-00.

Тернопільська область

Коронавірус: не зафіксовано жодного випадку.

У Тернополі деякі перевізники продовжують порушувати норму в 10 пасажирів. Крім того, вчора, 19 березня поліція встановила кав'ярню в центрі міста, яка продовжувала працювати всупереч забороні.

Харківська область

Коронавірус: не зафіксовано жодного випадку.

У Харкові на знак протесту проти обмеження кількості пасажирів місцеві жителі заблокували рух трамваїв, в одному з трамваїв пасажири розбили лобове скло. Як повідомляють місцеві ЗМІ, в харківські райвідділи поліції надійшло вже 55 дзвінків про порушення порядку на зупинках громадського транспорту.

Херсонська область

Коронавірус: не зафіксовано жодного випадку.

У Херсоні в супермаркетах встановили норму в 10 відвідувачів, на вході в магазини шикуються черги. Крім того, місцеві ЗМІ повідомляють про порушення норми в 10 пасажирів у громадському транспорті.

Хмельницька область

Коронавірус: не зафіксовано жодного випадку.

У Хмельницькому прийняли рішення про скасування пільг на проїзд у громадському транспорті на період карантину.

Черкаська область

Коронавірус: не зафіксовано жодного випадку.

У Черкасах проводиться реєстрація людей, які приїхали з-за кордону. Влада міста планує встановити всіх осіб, які повернулися додому з інших країн.

Крім того, місцеві ЗМІ з посиланням на мера Анатолія Бондаренка повідомляють, що на даний момент в рух транспорту зміни не вносилися. Однак, у разі виявлення коронавіруса в місті, в роботу громадського транспорту будуть внесені зміни. Зокрема, Бондаренко не виключає, що в транспорт будуть пускати за перепустками.

Чернігівська область

Коронавірус: не зафіксовано жодного випадку.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в Чернігові зупинять роботу громадського транспорту. Перший раз - 21 та 22 березня, в суботу і неділю, другий - з 22:00 години 24 березня і до кінця карантину.

Чернівецька область

Коронавірус: зафіксовано 15 випадків, один з них - летальний.

Мешканці Чернівецької області розповсюджували у мережі фейки про коронавірус. Загалом поліція викрила 5 осіб, які поширювали неправдиву інформацію.

Зокрема, зловмисники поширювали відео затримання у громадському транспорті осіб нібито хворих коронавірусом. Крім того, жителі області публікували на своїх сторінках у соціальних мережах недостовірну інформацію про кількість інфікованих COVID-19.

Також затримана жінка, яка опублікувала повідомлення про "застосування авіації для дезінфекції міста Чернівці".