UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Протесты под ОП: еще троим участникам сообщили о подозрении

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохранители сообщили о подозрении еще троим участникам столкновений под Офисом президента, которые произошли 14 августа. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

В рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины, полиция сообщила о подозрении еще трем лицам. Среди них два уроженца Днепропетровской области 1991 и 2000 года рождения, а также 34-летнему жителю Одессы.

Следователи готовят ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Расследование столкновений под ОП продолжается. Правоохранители продолжают устанавливать других участников акции.

РБК-Украина писало, что 14 августа в Киеве произошли столкновения на акции "Национального корпуса" под Офисом президента. В ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныОфис президента