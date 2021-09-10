Протести під ОП: ще трьом учасникам повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру ще трьом учасникам сутичок під офісом президента, які сталися 14 серпня. Слідчі готують клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва .

У рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України, поліція повідомила про підозру ще трьом особам. Серед них два уродженці Дніпропетровської області 1991 і 2000 року народження, а також 34-річному жителю Одеси.

Слідчі готують клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу. Підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі.

Розслідування сутичок під ОП триває. Правоохоронці продовжують встановлювати інших учасників акції.