Протесты под ОП: еще троим участникам сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении еще троим участникам столкновений под Офисом президента, которые произошли 14 августа. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева .

В рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины, полиция сообщила о подозрении еще трем лицам. Среди них два уроженца Днепропетровской области 1991 и 2000 года рождения, а также 34-летнему жителю Одессы.

Следователи готовят ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Расследование столкновений под ОП продолжается. Правоохранители продолжают устанавливать других участников акции.