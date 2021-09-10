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Протесты под ОП: еще троим участникам сообщили о подозрении

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Киев, Пятница 10 сентября 2021 18:08
Протесты под ОП: еще троим участникам сообщили о подозрении Фото: еще трем участникам стычек под ОП объявили подозрения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохранители сообщили о подозрении еще троим участникам столкновений под Офисом президента, которые произошли 14 августа. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

В рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины, полиция сообщила о подозрении еще трем лицам. Среди них два уроженца Днепропетровской области 1991 и 2000 года рождения, а также 34-летнему жителю Одессы.

Следователи готовят ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Расследование столкновений под ОП продолжается. Правоохранители продолжают устанавливать других участников акции.

РБК-Украина писало, что 14 августа в Киеве произошли столкновения на акции "Национального корпуса" под Офисом президента. В ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ.

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