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Протести під ОП: ще трьом учасникам повідомили про підозру

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Київ, П'ятниця 10 вересня 2021 18:08
Протести під ОП: ще трьом учасникам повідомили про підозру Фото: ще трьом учасникам сутичок під ОП оголосили підозри (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохоронці повідомили про підозру ще трьом учасникам сутичок під офісом президента, які сталися 14 серпня. Слідчі готують клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

У рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України, поліція повідомила про підозру ще трьом особам. Серед них два уродженці Дніпропетровської області 1991 і 2000 року народження, а також 34-річному жителю Одеси.

Слідчі готують клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу. Підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі.

Розслідування сутичок під ОП триває. Правоохоронці продовжують встановлювати інших учасників акції.

РБК-Україна писало, що 14 серпня в Києві відбулися зіткнення на акції "Національного корпусу" під офісом президента. У хід пішли димові шашки і сльозогінний газ.

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