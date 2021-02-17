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Протести в Москві: затримали понад 5 тисяч осіб

Новость на русском → Москва, Середа 17 лютого 2021 09:59
Протести в Москві: затримали понад 5 тисяч осіб Фото: протести в Москві (t.me_bazabazon)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні уповноважений з прав людини в Москві Тетяна Потяєва заявила, що в столиці на акціях протесту 23 січня і в наступні дні були затримані близько 5 тисяч осіб. Велика кількість з них - неповнолітні.

Про це повідомляє ТАСС.

"Згідно з даними Головного управління МВС Росії по Москві, в період проведення неузгоджених акцій 23 січня, 31 січня, 2 лютого, в наступні дні було затримано близько 5 тисяч осіб", - сказала Потяєва.

За її словами, після цих акцій вона отримала 90 звернень.

Вона також додала, що поліція проводить понад 100 перевірок за фактами одержання громадянами тілесних ушкоджень від дій правоохоронців під час протестів в кінці січня - початку лютого.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 14 лютого у Росії поновилися акції протесту проти політичних репресій. Спочатку акції не планували проводити до весни.

При цьому в Кремлі заявили, що учасників протестів будуть притягати до відповідальності. За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, влада не буде грати в "кішки-мишки" з демонстрантами.

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