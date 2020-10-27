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Протесты в Минске: задержали девять медиков

Автор: Анастасия Рокитна

В Беларуси продолжается народная забастовка. Утром силовики задержали медиков, которые стали в цепь солидарности.

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Об этом сообщает информационный портал tut.by.

Задержания произошли на проспекте Дзержинского. В связи с этим заблокирована работа отделения, где помогают при инфарктах.

Задержаны:

  • Гайдель Ирина Казимировна
  • Полойко Евгений Геннадьевич
  • Андрущук Владимир Владимирович
  • Полонецкий Олег Леонидович
  • Цибульский Михаил Григорьевич
  • Бурый Андрей
  • Чуклай Дмитрий Валентинович
  • Чайковская Елена Михайловна
  • Жуковец Екатерина Владимировна

Напомним, правозащитники сообщают о почти 300 задержанных на протестах в Беларуси.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов в Минске пострадал минимум один человек. Ему повредило голень осколками. Пострадавшему помогли выйти из опасной зоны.

Отметим, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что 25 октября в 23:59 закончился срок народного ультиматума, который она объявила президенту Беларуси Александру Лукашенко.

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