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Протести в Мінську: затримали дев'ять медиків

Автор: Анастасия Рокитна

У Білорусі триває народний страйк. Вранці силовики затримали медиків, які стали в ланцюг солідарності.

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Про це повідомляє інформаційний портал tut.by.

Затримання відбулися на проспекті Дзержинського. У зв'язку з цим заблокована робота відділення, де допомагають при інфарктах.

Затримані:

  • Гайдель Ірина Казимирівна
  • Полойко Євген Геннадійович
  • Андрущук Володимир Володимирович
  • Полонецкий Олег Леонідович
  • Цибульський Михайло Григорович
  • Бурий Андрій
  • Чуклай Дмитро Валентинович
  • Чайковська Олена Михайлівна
  • Жуковець Катерина Володимирівна

Нагадаємо, правозахисники повідомляють про майже 300 затриманих на протестах в Білорусі.

Раніше повідомлялося, що у результаті вибухів у Мінську постраждала щонайменше одна людина. Їй пошкодило гомілку осколками. Потерпілому допомогли вийти з небезпечної зони.

Зазначимо, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що 25 жовтня в 23:59 заканчився термін народного ультиматуму, який вона оголосила президенту Білорусі Олександру Лукашенку.

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