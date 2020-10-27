Протести в Мінську: затримали дев'ять медиків

У Білорусі триває народний страйк. Вранці силовики затримали медиків, які стали в ланцюг солідарності.
Про це повідомляє інформаційний портал tut.by.
Затримання відбулися на проспекті Дзержинського. У зв'язку з цим заблокована робота відділення, де допомагають при інфарктах.
Затримані:
Нагадаємо, правозахисники повідомляють про майже 300 затриманих на протестах в Білорусі.
Раніше повідомлялося, що у результаті вибухів у Мінську постраждала щонайменше одна людина. Їй пошкодило гомілку осколками. Потерпілому допомогли вийти з небезпечної зони.
Зазначимо, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що 25 жовтня в 23:59 заканчився термін народного ультиматуму, який вона оголосила президенту Білорусі Олександру Лукашенку.