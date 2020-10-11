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Протести в Мінську: у місті чутні постріли і вибухи

Мінськ, Неділя 11 жовтня 2020 17:01
Протести в Мінську: у місті чутні постріли і вибухи
Фото: вибух у Мінську (tut.by)
Автор: РБК-Україна

У центрі Мінська біля стели "Мінськ - місто-герой" було чути сильний вибух. Також у місті розганяють демонстрантів зі стріляниною.

Про це повідомляє Tut.by.

Також біля готелю "Планета" на проспекті Переможців було чути "оглушливий вибух. На місце події виїхала швидка.

За словами очевидців, на проспекті Переможців стояв мікроавтобус, з якого викинули невідомий предмет на газон, після чого стався вибух і повалив дим.

"Навколо нікого близько не було. З машини до місця вибуху підійшов чоловік, що підібрав з газону, до нього підбіг другий, зі сторони готелю, вони сіли в бус і він тут же поїхав", - розповів очевидець.

За словами інших очевидців, перед вибухом біля готелю" Перемога" бачили саперну машину.

Імовірно, там знаходився не розірвався снаряд. До нього приїхали люди в саперній машині і контрольовано декатирували його.

Нагадаємо, сьогодні в Мінську поновилися акції протесту. Кілька тисяч людей вийшли на вулиці білоруської столиці, щоб висловитися проти режиму невизнаного президента Олександра Лукашенка. Силовики майже відразу почали затримувати мітингувальників.

Раніше біля стели "Мінськ - місто-герой" між протестуючими і силовиками відбулися зіткнення, в ході яких був застосований газ і світлошумові гранати. У міліції спочатку не підтверджували застосування спецзасобів.

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