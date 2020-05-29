Протесты в Миннеаполисе: демонстранты сожгли полицейский участок

В американском городе Миннеаполис в ходе протестов демонстранты подожгли полицейский участок. Работникам полиции удалось эвакуироваться - их с крыши забрал вертолет.

Об этом сообщает Fox News.

Сообщается, что инцидент произошел около 10 часов вечера по местному времени (около 6 утра по Киеву), после того, как полиция с крыши участка пыталась разогнать толпу демонстрантов с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. Участники беспорядков вошли внутрь здания и подожгли участок.

Отмечается, что данный участок полиции находится неподалеку от места, где в понедельник произошло жесткое задержание Джорджа Флойда, который впоследствии скончался.

Как сообщили в Национальной гвардии штата Миннесота, для устранения беспорядков были призваны более 500 нацгвардейцов.

В результате протестов в городе начались массовые беспорядки, которые сопровождаются насилием и мародерством. В четверг, 28 мая, десятки мародеров пытались разграбить один из магазинов сети супермаркетов Target, после чего руководство сети приняло решение о закрытии нескольких десятков точек в городе.

На данный момент в городе закрыты большинство скоростных и автобусных систем из соображений безопасности.

Фото: беспорядки в Миннеаполисе (twitter.com)

Напомним, в Миннеаполисе вспыхнули массовые беспорядки после убийства 25 мая полицейскими при задержании афроамериканца Джорджа Флойда.

После этого в городе ввели режим чрезвычайной ситуации и вывели на улицы Нацгвардию.

Кроме этого протесты сопровождаемые беспорядками прошли и в других городах Америки.