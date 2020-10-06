ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Протесты в Киргизии: мэр Бишкека подал в отставку

Автор: Юлия Струк

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию. Его пресс-секретарь Гуля Алмамбетова опубликовала фото заявления.

Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

Отметим, ранее главы трех регионов страны - Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей - также подали в отставку.

Самые читаемые новости

Напомним, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что минувшей ночью была совершена попытка незаконно захватить государственную власть. По его словам, он приказал силовикам не открывать огонь.

Жээнбеков призвал лидеров протестов вернуться в правовое поле, соотечественников - не поддаваться на провокации. Он также предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.

Как писало РБК-Украина, в Киргизии сообщили о первом погибшем в ходе протестов.

Митингующие захватили Белый дом, а также освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиргизияпротестотставкаБишкек