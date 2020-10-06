ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Протести в Киргизії: мер Бішкека подав у відставку

Автор: Юлія Струк

Мер Бішкека Азіз Суракматов подав у відставку за власним бажанням. Його прес-секретар Гуля Алмамбетова опублікувала фото заяви.

Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Відзначимо, раніше глави трьох регіонів країни - Іссик-Кульської, Наринської і Таласської областей - також подали у відставку.

Популярні новини

Нагадаємо, президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков заявив, що минулої ночі була здійснена спроба незаконно захопити державну владу. За його словами, він наказав силовикам не відкривати вогонь.

Жеенбеков закликав лідерів протестів повернутися у правове поле, співвітчизників - не піддаватися на провокації. Він також запропонував Центральній виборчій комісії ретельно розслідувати порушення і при необхідності анулювати результати виборів.

Як писало РБК-Україна, в Киргизії повідомили про першого загиблого в ході протестів.

Мітингувальники захопили Білий дім, а також звільнили екс-президента Атамбаєва з СІЗО Держкомітету нацбезпеки.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиргизияпротестотставкаБишкек