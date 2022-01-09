Протесты в Казахстане: в США потребовали объяснить обращение за помощью к ОДКБ

Вашингтон запросил разъяснения у Казахстана, почему он обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в связи с протестами и беспорядками в стране. Об этом решении рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"У нас есть вопросы, почему они обратились в эту организацию, где доминирует Россия", - сказал госсекретарь.

По его словам власть в Казахстане должна уметь мирно справляться с вызовами, с которыми она сталкивается, обеспечивать защиту прав тех, кто мирно протестует, защищать институты государства и правопорядка, но делать это уважающим права способом.

"Мы просим разъяснений по этому поводу. Но что сейчас необходимо, так это то, чтобы все это было решено мирным путем, с уважением прав тех, кто пытается сделать так, чтобы их голоса были услышаны", - сказал Блинкен.