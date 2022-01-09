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Протести у Казахстані: у США вимагають пояснити звернення по допомогу до ОДКБ

Автор: Іванна Шовкун

Вашингтон запросив роз'яснення у Казахстану, чому він звернувся до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою у зв'язку з протестами та заворушеннями в країні. Про це рішення розповів держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"У нас є питання, чому вони звернулися до цієї організації, де домінує Росія", - сказав держсекретар.

За його словами, влада в Казахстані повинна вміти мирно справлятися з викликами, з якими вона стикається, забезпечувати захист прав тих, хто мирно протестує, захищати інститути держави та правопорядку, але робити це способом, що поважає права.

"Ми просимо роз'яснень з цього приводу. Але що зараз необхідно, так це те, щоб усе це було вирішено мирним шляхом, з повагою до прав тих, хто намагається зробити так, щоб їхні голоси були почуті", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель у суботу заявив, що ЄС готовий допомогти Казахстану у врегулюванні кризи. ОДКБ має поважати законність у країні.

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Казахстан