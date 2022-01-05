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Протесты в Казахстане: авиарейсы из Киева в Алматы перенесли

Автор: Дмитрий Левицкий

Авиакомпания Air Astana перенесла рейсы из Киева в Алматы. Это произошло на фоне массовых протестов в Казахстане и захвата аэропорта Алматы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на табло аэропорта "Борисполь".

Так, сегодня планировался рейс Air Astana из Киева в Алматы в 21:40. Однако после сообщений о захвате аэропорта в Алматы и временном прекращении его работы на табло появилась информация о его переносе на 12:45.

Также, согласно данным табло "Борисполя", на сегодня был запланирован рейс в Алматы авиакомпании МАУ. Однако, как пояснили РБК-Украина в авиакомпании, МАУ не выполняет собственные рейсы в Алматы из-за необходимости облета территории РФ. А указанный на табло рейс выполняет авиакомпания Air Astana.

Напомним, в Казахстане во время массовых протестов захватили аэропорт Алматы.

После этого аэропорты Алматы и Актау заявили, приостанавливающие работу.

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КазахстанАлматыАвиасообщениеКиев