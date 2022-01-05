Протесты в Казахстане: авиарейсы из Киева в Алматы перенесли

Авиакомпания Air Astana перенесла рейсы из Киева в Алматы. Это произошло на фоне массовых протестов в Казахстане и захвата аэропорта Алматы.

Так, сегодня планировался рейс Air Astana из Киева в Алматы в 21:40. Однако после сообщений о захвате аэропорта в Алматы и временном прекращении его работы на табло появилась информация о его переносе на 12:45.

Также, согласно данным табло "Борисполя", на сегодня был запланирован рейс в Алматы авиакомпании МАУ. Однако, как пояснили РБК-Украина в авиакомпании, МАУ не выполняет собственные рейсы в Алматы из-за необходимости облета территории РФ. А указанный на табло рейс выполняет авиакомпания Air Astana.