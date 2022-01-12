Протесты в Казахстане: в Алматы за сутки задержали 1700 человек

По данным комендатуры города, силовики изъяли 36 единиц огнестрельного оружия и около полутора тысяч боеприпасов.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Они вспыхнули из-за резкого подорожания сжиженного газа. Кроме того, участники протестов выдвинули политические требования, в последствии начались столкновения с силовиками, захват административных зданий и мародерство.

В результате беспорядков бизнес в стране понес огромный ущерб. Он составляет около 95,3 млрд тенге (более 220 млн долларов). При этом большая часть потерь приходится на Алматы.