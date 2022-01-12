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Протесты в Казахстане: в Алматы за сутки задержали 1700 человек

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Казахстан, Среда 12 января 2022 12:35
Протесты в Казахстане: в Алматы за сутки задержали 1700 человек Фото: в Алматы задержали 1700 человек (tengrinews.kz)
Автор: Иванна Шовкун

В казахстанском городе Алматы за сутки задержали около 1700 человек. Все люди были участниками протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным комендатуры города, силовики изъяли 36 единиц огнестрельного оружия и около полутора тысяч боеприпасов.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Они вспыхнули из-за резкого подорожания сжиженного газа. Кроме того, участники протестов выдвинули политические требования, в последствии начались столкновения с силовиками, захват административных зданий и мародерство.

В результате беспорядков бизнес в стране понес огромный ущерб. Он составляет около 95,3 млрд тенге (более 220 млн долларов). При этом большая часть потерь приходится на Алматы.

Напомним, городской аэропорт Алматы закрыли 6 января из-за акций протеста в стране. Его откроют только после окончания ЧП, дата предварительного завершения режима чрезвычайного положения - 19 января.

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