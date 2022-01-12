Протести в Казахстані: в Алмати за добу затримали 1700 людей
У казахстанському місті Алмати за добу затримали близько 1700 людей. Усі люди були учасниками протестів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
За даними комендатури міста, силовики вилучили 36 одиниць вогнепальної зброї та близько півтори тисячі боєприпасів.
Протести у Казахстані розпочалися 2 січня. Вони спалахнули через різке подорожчання зрідженого газу. Крім того, учасники протестів висунули політичні вимоги, згодом почалися зіткнення з силовиками, захоплення адміністративних будівель та мародерство.
Внаслідок заворушень бізнес у країні отримав величезні збитки. Вони становлять близько 95,3 млрд тенге (понад 220 млн доларів). При цьому більшість втрат припадає на Алмати.
Нагадаємо, міський аеропорт Алмати закрили 6 січня через акції протесту в країні. Його відкриють лише після закінчення НП, дата попереднього завершення режиму надзвичайного стану - 19 січня.