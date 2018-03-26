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Протести в Каталонії: у сутичках із поліцією постраждали 98 осіб

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 02:14
Фото: протести в Каталонії (wikimedia.org/Ivan McClellan)
Фото: протести в Каталонії (wikimedia.org/Ivan McClellan)

На акціях протесту в Барселоні затримані щонайменше троє

У Каталонії (Іспанія) протести проти затримання колишнього прем'єра регіону Карлеса Пучдемона в Німеччині переросли в сутички з поліцією, у результаті яких постраждали вже 98 осіб. Про це повідомляє каталонська медична служба в Twitter.

"Дані на 00:00 (01:00 за Києвом, - ред.): Служба медичної допомоги надала загалом допомогу 98 разів, в основному - забої", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають медики, 90 осіб постраждали в Барселоні, всі другорядного характеру (з них 22 - співробітники правоохоронних органів), 7 - у Льєйді і 1 - у Таррагоні.

Як повідомляють іспанські ЗМІ, в результаті сутичок затримано щонайменше три людини.

Найчисленніші акції проходить біля будівлі представництва уряду Іспанії в Каталонії, консульства Німеччини в Барселоні, а також перед будівлями представництв уряду Іспанії в Таррагоні, Льєйді та Жироні.

У Барселоні протестувальники закидували правоохоронців димовими шашками, пляшками і банками і вигукували "зрадники".

У відповідь поліція застосувала гумові кийки.

Мітингувальники також перекрили кілька автомобільних трас у Каталонії.

Нагадаємо, 25 березня німецька поліція затримала екс-главу уряду Каталонії Карлоса Пучдемона на кордоні з Данією на шляху прямування з Фінляндії в Бельгію. Німецька прокуратура розглядає можливість екстрадиції Пучдемона в Іспанію.

 

У Каталонії почалися масові акції проти арешту Пучдемона Пучдемона затримали в Німеччині за допомогою спецслужб Іспанії
Теги публікації: Каталонія, протест, Карлес Пучдемон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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