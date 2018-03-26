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Протесты в Каталонии: число пострадавших активистов превысило 100

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 10:30
Фото: протесты в Каталонии (twitter.comLARAZON_ES)
Фото: протесты в Каталонии (twitter.comLARAZON_ES)

Больше всего потерпевших в Барселоне

В Каталонии (Испания) во время столкновений на протестах в поддержку бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, задержанного в Германии, пострадало более 100 человек. Об этом сообщили медицинские службы региона, передает BBC.

Известно, что в результате столкновений  митингующих активистов и местной полиции среди пострадавших числятся также 23 сотрудника правоохранительных органов. Пострадавшие в большинстве случаев получили незначительные травмы.

Также известно, что всего в митингах приняли участие более 55 тыс. человек. Больше всего потерпевших в Барселоне. А в городе Льейда пострадали семь человек.

 

Фото: протесты в Каталонии (twitter.comLARAZON_ES)

Напомним, 25 марта 2018 года главного сторонника независимости Каталонии Карлеса Пучдемона задержали при пересечении границы Германии и Дании.

Ранее сообщалось, что в Каталонии протесты против задержания бывшего премьера региона Карлеса Пучдемона в Германии переросли в столкновения с полицией.

Пучдемон инициировал 1 октября 2017 года в Каталонии референдум о независимости от Испании. За независимость региона высказались 90% всех проголосовавших. Испания выступила против независимости Каталонии, и в тот же день испанский сенат одобрил план правительства по введению прямого управления в регионе. Прокуратура подала иски против бывшего регионального руководства, обвинив их в бунте и мятеже.

В Каталонии начались массовые акции против ареста Пучдемона В Испании суд начал рассмотрение иска против Пучдемона
Теги публикации: Каталония  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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